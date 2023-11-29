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تعرف على الحركة البحرية وتدوال البضائع بموانئ البحر الأحمر اليوم

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 12:50 م
تعرف على الحركة البحرية وتدوال البضائع بموانئ البحر الأحمر اليوم موانئ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شهدت الحركة البحرية، اليوم الأربعاء، بموانئ البحر الأحمر تداول كميات كبيرة من البضائع المختلفة، حيث اعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 585 شاحنة و146 سيارة.

 

وأكد بيان الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أن شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 398 شاحنة و124 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع، 187 شاحنة و22 سيارة.

 

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية ودليلة بينما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينة بوسيدون اكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2100 طن بضائع و155 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفينتين أيله وآور. وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 631 راكب بمؤانيها.







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