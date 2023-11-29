تعالج الإمساك وتنظم السكر.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 100 جرام حلبة؟

كتبت فاطمة ياسر

الحلبة تعد من الأعشاب المهمة للجسم، ولها العديد من الفوائد الصحية، ومن أبرز فوائدها علاج الإمساك وتنظيم نسبة السكر والكوليسترول فى الدم، وذلك وفقا لموقع indianexpress.