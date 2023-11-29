تطوير 826 مركز تجميع ألبان.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء نصار

تولى الدولة اهتمام كبير بالنهوض بصناعة الألبان حيث استطاعت خلال سنوات معدودة أن تضع مصر على طريق النهضة الحقيقية لهذه الصناعة الهامة من خلال مشروعات عديدة وقد جاء مشروع انشاء مراكز لتجميع الألبان فى طليعة هذه المشروعات حيث يعد من المشروعات الواعدة التى توفر فرص عمل للمنطقة المقام عليها ويساهم فى تقليل نسبة البطالة.

وتعد أهمية مراكز تجميع اللبن هى مساعدة لمنتجي الالبان علي تصريف انتاجهم من اللبن بسعر يعود عليهم بالربح مما يشجعهم علي زيادة انتاجهم من اللبن سواء بزيادة ما يمتلكوه من الماشية اما بتحسين نسلها لزيادة ادرارها للبن وهذا يؤدي لزيادة الدخل، حيث تؤدي هذه المراكز خدمة لمصانع الالبان لتجميع اللبن لها وإعداده بكيفية تصل معها الي مصانعها في حالة جيدة وبهذا تحصل مصانع الالبان علي كفايتها من اللبن.

‎واستهدف مشروع تجميع الالبان تطوير 826 مركز تجميع ألبان وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزي للقروض الميسرة لتحسين جودة الألبان وتأهيلها للتصدير، وذلك أيضاً ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة.

‎وتأتي أهمية هذا المشروع في مساعدة منتجى الألبان على تصريف إنتاجهم من اللبن بسعر يعود عليهم بالربح مما يشجعهم على زيادة إنتاجهم من اللبن سواء بزيادة ما يمتلكوه من الماشية أو تحسين نسلها لزيادة إدرارها للبن وهذا يؤدى لزيادة الدخل، فضلاً عن ان تلك المراكز تؤدي خدمة لمصانع الألبان لتجميع اللبن لها وإعداده بكيفية تصل معها إلى مصانعها فى حالة جيدة وبهذا تحصل مصانع الألبان على كفايتها من اللبن، كما تعمل هذه المراكز على تحسين صفات اللبن بتصفيته وترشيحه وتبريده فلا ترتفع حموضته كثيرا حتى يصل إلى المصانع، وتوفير وقت المنتج وتسهيل التعامل بين المنتجين والمصانع لاقلال نفقات النقل، كذلك يتم إجراء الاختبارات علي اللبن لتقدير نسبة الدهن به ومدى نظافتة لتقدير سعر اللبن الصالح ما يدفع المنتج إلى تحسين صفات ناتجه وعدم غشه، كما يتم توحيد صفات اللبن الوارد من المركز إلى المصانع.