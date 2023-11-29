تداول القمح المستورد بالبورصة المصرية للسلع للحد من ارتفاع الأسعار

كتب مدحت وهبة

تعقد البورصة المصرية للسلع اليوم الأربعاء، الجلسة رقم 97 للتداول على سلعة القمح المستورد لطرحه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل واقل من المتداول في الأسواق.

وتسعى البورصة المصرية البورصة المصرية للسلع لطرح العديد من المنتجات، حيث سبق وتم طرح السكر والفول الصويا والذراء الصفراء، بهدف توفير المنتجات بأسعار مناسبة والحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق، كما طرحت البورصة لأول مرة سبائك الذهب والفضة.

على جانب آخر تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%.