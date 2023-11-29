اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 12:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

تجديد حبس متهم سرق لودر من موقع بالمقطم 15 يوما

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 12:36 م
تجديد حبس متهم سرق لودر من موقع بالمقطم 15 يوما محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس متهم بسرقة لودر من موقع تحت الإنشاء بمنطقة المقطم، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 
 
وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ووجهت له تهمة السرقة، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات. 
 
وأضاف خلال التحقيقات أنه توجه لمكان تواجد اللودر واستولى على اللودر ملك المقاول المشرف على الموقع تحت الإنشاء " كمبوند"، وأوهم الأمن الإدارى "بالكمبوند" بأنه متوجه لعمل صيانة له، وسرقه وفر هاربا. 
 
 
عقوبة السرقة 
 
تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.






حملات أمنية

الأجهزة الأمنية

سرقة لودر

سرقة لورد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة