تجديد حبس متهم سرق لودر من موقع بالمقطم 15 يوما

كتب سليم على

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس متهم ب سرقة لودر من موقع تحت الإنشاء بمنطقة المقطم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ووجهت له تهمة السرقة، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

وأضاف خلال التحقيقات أنه توجه لمكان تواجد اللودر واستولى على اللودر ملك المقاول المشرف على الموقع تحت الإنشاء " كمبوند"، وأوهم الأمن الإدارى "بالكمبوند" بأنه متوجه لعمل صيانة له، وسرقه وفر هاربا.

عقوبة السرقة

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.