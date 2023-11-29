تبادل طلابي بين جامعة أسوان والسفارة الأمريكية

أسوان- صلاح المسن

استقبل الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان ، بمكتبه اليوم رانيا أحمد السيد اخصائيه شئون ثقافية للسفارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور نائب رئيس جامعة أسوان، وبحضور منسق الزيارة ومنسق الأنشطة الطلابية.

وقال الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان في تصريحات صحفية أنه تم عقد ندوة تثقيفية نظمتها الجامعة بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالقاهرة، لتعريف أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب بفرص التبادل الثقافي والمنح الدراسية المتوفرة في كافة التخصصات، والسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبرامج الخريجين والعديد من البرامج الثقافية والتبادل بين الجانبين، لتعزيز الأهداف والمهارات الأكاديمية والعلمية والتعليمية.

وثمن رئيس جامعة أسوان جهود السفارة الأمريكية في إطلاع الباحثين والطلاب عن جميع فرص برامج التبادل الثقافي، حيث جرى خلال اللقاء استعراض وبحث سبل تعزيز العلاقات والتعاون الفعال بين الجانبين، وخاصة في مجالات إتاحة فرص عمل خلال الإجازة الصيفية للطلاب الفرق الأولي حتي الفرقة الثلاثة بمختلف كليات جامعة أسوان.

واعربت رانيا أحمد عن سعادتها بالزيارة، وحفاوة الاستقبال، متمنيةً بناء تعاون مثمر بين الجانبين، وتوسيع برامج التبادل بين الجانبين.

وقامت رانيا أحمد ممثل السفارة الأمريكية بعرض فرص السفر إلي أمريكيا من خلال كيفية التقديم والبرامج المتاحة التي تقدمها السفارة الأمريكية للطلاب والخريجين والعمل أثناء فترة الإجازة الدراسية.

كما استمعت للأسئلة التي أراد الطلاب معرفتها والإجابة عنها وظهر مدي التفاعل الإيجابي لدي الحضور بعد طريقة العرض للبرامج المتاحة بالجامعات الأمريكية.

.جدير بالذكر أن فاعليات الندوة أقيمت بقاعة كلية الزراعة بالحرم الجامعي بصحاري بحضور كثيف من وكلاء كليات الطب ،الزراعة، والحقوق، والعلوم، والالسن، والهندسة، والآداب، والخدمة الاجتماعية، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب من مختلف الكليات.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالصادق منسق الأنشطة الطلابية بجامعة أسوان، أن الطلاب المشاركين بالندوة من أفضل الطلاب علميا وثقافيا وبحثيا وتعد هذه البرامج التي يقدمها مكتب التبادل الثقافي بالسفارة الأمريكية للطلاب والخريجين والباحثين، فرصة جيدة للطلاب وذلك من أجل تعريف الطلاب بفرص السفر والحصول على تأشيرات الإقامة وأنواعها التي تسمح للمشاركين بالدراسة بالولايات المتحدة، كما تم فتح باب النقاش والاستماع إلى أسئلة الحضور والرد على جميع استفساراتهم في هذا المجال.