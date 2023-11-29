بعد بدء حملة فحص فيروس سى فى المدارس .. اعرف الأعراض والعلاج

كتبت فاطمة خليل

بعد أن أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استمرار جهودها فى الكشف المبكر عن فيروس سى لطلاب المرحلة الإعدادية بشكل مجانى نتعرف في هذا التقرير على أعراض التهاب الكبد الوبائى سى، أو فيروس سي، وطرق علاجه، بحسب موقع "Canada".

والتهاب الكبد سي أو فيروس سي هو عدوى الكبد الناجمة عن فيروس التهاب الكبد سى، و تسمى الأشهر الستة الأولى من الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي (HCV) بالعدوى الحادة. إذا استمرت العدوى لأكثر من 6 أشهر، تسمى عدوى مزمنة.

أعراض فيروس سي



قد لا يعاني العديد من الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد سي من أي أعراض أو قد تظهر عليهم أعراض خفيفة فقط يمكن أن يعيش الأشخاص مع التهاب الكبد C لسنوات قبل ظهور الأعراض.

بالنسبة لأولئك الذين تظهر عليهم أعراض العدوى الحادة، يمكن أن تشمل الأعراض ما يلي:

-التعب

- الغثيان

-القيء

-البول الداكن

-فقدان الشهية

-أعراض تشبه أعراض الانفلونزا

-ألم على الجانب الأيمن من البطن

-اليرقان (اصفرار الجلد)

-تعتبر عدوى التهاب الكبد C التي تستمر لأكثر من 6 أشهر مزمنة.

يمكن أن تشمل أعراض العدوى المزمنة ما يلي:



-ألم بطن

-دم في البراز أو القيء

-تراكم السوائل (في البطن)

-اليرقان (اصفرار الجلد أو العينين)

لا يستطيع معظم البالغين المصابين بالتهاب الكبد C التخلص من الفيروس والتعافي من تلقاء أنفسهم.

بالنسبة لشخص مصاب بالتهاب الكبد C لأكثر من 6 أشهر (التهاب الكبد C المزمن)، قد يصف الطبيب له مجموعة من الأدوية.

سواء كنت تتلقى العلاج أم لا، يمكنك المساعدة في تقليل خطر تلف الكبد عن طريق:

-تجنب التدخين

-تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية

-التطعيم ضد التهاب الكبد A وB يمكن لهذه اللقاحات أن تمنعك من الإصابة بالتهاب الكبد A وB، مما قد يساعد في منع المزيد من تلف الكبد.

حتى لو تخلصت من الفيروس بنفسك أو بالعلاج، فلا يزال من الممكن أن تصاب بالتهاب الكبد C مرة أخرى.