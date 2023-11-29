انطلاق مؤتمر حزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بقنا

قنا صابر سعيد

انطلق منذ قليل، مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمدينة قفط جنوب قنا، الذي نظمه حزب مستقبل وطن بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، والآلاف من المواطنين بمختلف الفئات الشبابية وكبار السن.

وكان حزب مستقبل وطن قد نظم أول مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، بقاعة نادي الألومنيوم في نجع حمادي شمال محافظة قنا، حيث توافد الآلاف أيضا من أبناء محافظة قنا في أول مؤتمر انتخابي بالمحافظة.

وعرض المؤتمر عدد من المشروعات التي حدثت في مصر بالسنوات الأخيرة والتي منها مشروع حياة كريمة أكبر مشروع شمل مشروعات بكل أماكن مصر ومنها صعيد مصر والتي غيرت الحياة.