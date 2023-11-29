اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 12:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

الكشف على 1619 مريضاً فى قافلة علاجية بقرية الجزاير مركز جمصة بالدقهلية

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 11:39 ص
الكشف على 1619 مريضاً فى قافلة علاجية بقرية الجزاير مركز جمصة بالدقهلية جانب من القافلة
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، بتنظيم قافلة طبية علاجية في قرية الجزاير مركز جمصة وذلك تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.
 
حيث تم توقيع الكشف على 1619 مريضاً وضمت 11 عيادة منهم 5 متنقلة ( 2باطنة - 2 اطفال- نساء وتنظيم اسرة ) والباقي داخل الوحدة. فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray، وقد جاء بيان القافلة كالتالي بعيادة الباطنة 238 حالة،  وبعيادة الأطفال 222 حالة ، وبعيادة الجراحة 194حالة، وبعيادة الجلدية 156 حالة ، وبعيادة الأسنان 150 حالة ، وبعيادة الرمد 123حالة، وبعيادة أنف وأذن 190حالة، وبعيادة العظام 207  حالة، وبعيادة النسا وتنظيم 139 حالة
 
كما تم إجراء عدد 222 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 92حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 89 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 20حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و اصدار 9 قرارات للعلاج على نفقة الدولة 
 
من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 42 ندوة تثقيفية ، و 105 حالة استبيان مؤكداً على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم
 
جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.
 
 
 
 
 
 
 
 






الدقهلية

صحة الدقهلية

القافلة الطبية

قوافل مجانية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة