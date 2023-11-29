الكشف على 1619 مريضاً فى قافلة علاجية بقرية الجزاير مركز جمصة بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، بتنظيم قافلة طبية علاجية في قرية الجزاير مركز جمصة وذلك تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.

حيث تم توقيع الكشف على 1619 مريضاً وضمت 11 عيادة منهم 5 متنقلة ( 2باطنة - 2 اطفال- نساء وتنظيم اسرة ) والباقي داخل الوحدة. فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray، وقد جاء بيان القافلة كالتالي بعيادة الباطنة 238 حالة، وبعيادة الأطفال 222 حالة ، وبعيادة الجراحة 194حالة، وبعيادة الجلدية 156 حالة ، وبعيادة الأسنان 150 حالة ، وبعيادة الرمد 123حالة، وبعيادة أنف وأذن 190حالة، وبعيادة العظام 207 حالة، وبعيادة النسا وتنظيم 139 حالة

كما تم إجراء عدد 222 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 92حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 89 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 20حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و اصدار 9 قرارات للعلاج على نفقة الدولة

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 42 ندوة تثقيفية ، و 105 حالة استبيان مؤكداً على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.