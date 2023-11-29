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القومى للامتحانات يعلن مواصفات امتحان الإنجليزى للمرحلة الإعدادية 2024

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 12:37 م
القومى للامتحانات يعلن مواصفات امتحان الإنجليزى للمرحلة الإعدادية 2024 وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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أعلن المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، مواصفة امتحان اللغة الإنجليزية للمرحلة الإعدادية، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر انطلاقه منتصف يناير المقبل، وجاءت المواصفات كالتالى:

ـ تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

ـ يتم توزيع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

ـ يجب أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

ـ يجب أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

ـ أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

ـ تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

ـ أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - العام الدراسى).

ـ يجب أن يتم تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها ؛ حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور والهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الاخطاء اللغوية والطباعة.

ـ يراعى في أسئلة الورقة الامتحانية عدم احتواءها على آية موضوعات أو عبارات سياسية أو دينية

ـ بالنسبه لسؤال قطعة الفهم القرائي لابد أن تحتوي القطعة في معظمها على مفردات لغوية مما درسة الطالب على أن لا يتم إدراج القطعة من كتب المقرر الدراسي للصف المستهدف.

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وزارة التربية والتعليم

مواصفة امتحان اللغة الإنجليزية

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