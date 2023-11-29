القومى للامتحانات يعلن مواصفات امتحان الإنجليزى للمرحلة الإعدادية 2024

محمود طه حسين

أعلن المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، مواصفة امتحان اللغة الإنجليزية للمرحلة الإعدادية، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر انطلاقه منتصف يناير المقبل، وجاءت المواصفات كالتالى:

ـ تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

ـ يتم توزيع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

ـ يجب أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

ـ يجب أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

ـ أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

ـ تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

ـ أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - العام الدراسى).

ـ يجب أن يتم تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها ؛ حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور والهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الاخطاء اللغوية والطباعة.

ـ يراعى في أسئلة الورقة الامتحانية عدم احتواءها على آية موضوعات أو عبارات سياسية أو دينية

ـ بالنسبه لسؤال قطعة الفهم القرائي لابد أن تحتوي القطعة في معظمها على مفردات لغوية مما درسة الطالب على أن لا يتم إدراج القطعة من كتب المقرر الدراسي للصف المستهدف.



