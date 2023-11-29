الرئيسية أخبار عاجلة القاهرة الإخبارية تنشر صورة الروسيتين المحتجزتين المفرج عنهما الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 08:39 م المحتجزتين المفرج عنهما رامى محيى الدين مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نشرت قناة القاهرة الإخبارية صورة للمحتجزتين الروسيتين اللتين وصلتا إلى معبر رفح. المحتجزتان وقف اطلاق النار في غزة الهدنة في غزة غزة الان غزة اليوم اخبار غزة قطاع غزة علم فلسطين فلسطين اليوم فلسطين تبادل الاسرى الاسرى الفلسطينيين حماس تسليم الاسرى تبادل الاسرى اليوم غزة الهدنه غزه الهدنه في غزه اسرائيل شروط الهدنه الهدنه في فلسطين تمديد الهدنه مد الهدنه في غزه اخر اخبار الهدنه القاهرة الإخبارية اليوم السابع بلس مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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