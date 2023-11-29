السيطرة على حريق شونة قش بالدقهلية

وكان مدير أمن الدقهلية ، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق في شونة قش أرز بقرية 31 بصار بالحفير.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم الدفع ب3 سيارات إطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وبالفحص تبين أن الحريق شب في شونة لقش الأرز داخل قطعة أرض فضاء بحوض الشرقي، على مساحة نصف فدان، ملك المواطن عبدالناصر فؤاد عبدالرحمن، وتم إخماد النيران بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وأسفر الحريق عن التهام كمية من القش الموجودة بالمكان، ولم يتم تحديد السبب حتى الآن، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة أعمالها.