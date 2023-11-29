السيدة انتصار السيسى تزور أطفال فلسطين بمستشفى العاصمة الإدارية

كتب محمد الجالى

زارت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية أ طفال فلسطين الذين يتم رعايتهم في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت السيدة انتصار السيسى: "قلبي مع أبنائي من أطفال فلسطين الذين قمت بزيارتهم اليوم، في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، للاطمئنان على رعايتهم والخدمة الطبية المقدمة إليهم، وأود أن أعرب عن خالص شكري وتقديري واعتزازي بالأطقم الطبية العاملة بالمستشفى، على ما رأيته من اهتمام ورعاية، وهو ما يؤكد الدور المصري العظيم في دعم ومساندة الأشقاء، بكافة السبل، في ظل هذه المحنة الصعبة".