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السيدة انتصار السيسى تزور أطفال فلسطين بمستشفى العاصمة الإدارية

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 07:28 م
السيدة انتصار السيسى تزور أطفال فلسطين بمستشفى العاصمة الإدارية السيدة انتصار السيسى خلال زيارتها لأطفال فلسطين
كتب محمد الجالى

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زارت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية أطفال فلسطين الذين يتم رعايتهم في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة.
 
وقالت السيدة انتصار السيسى: "قلبي مع أبنائي من أطفال فلسطين الذين قمت بزيارتهم اليوم، في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، للاطمئنان على رعايتهم والخدمة الطبية المقدمة إليهم، وأود أن أعرب عن خالص شكري وتقديري واعتزازي بالأطقم الطبية العاملة بالمستشفى، على ما رأيته من اهتمام ورعاية، وهو ما يؤكد الدور المصري العظيم في دعم ومساندة الأشقاء، بكافة السبل، في ظل هذه المحنة الصعبة".
 
السيدة انتصار السيسى خلال زيارتها للأطفال الفلسطينيين الذين يعالجون بمستشفي العاصمة الادارية
السيدة انتصار السيسى خلال زيارتها لأطفال فلسطين

السيدة انتصار السيسى لحظة وصولها للمستشفى
السيدة انتصار السيسى لحظة وصولها للمستشفى

قرينة رئيس الجمهورية خلال الزيارة
قرينة رئيس الجمهورية خلال الزيارة

 







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