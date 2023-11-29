الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ كفر الشيخ بتعديل مخطط قرية أبو أحمد

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 267 الصادر بتاريخ 29 نوفمبر سنة 2023، قرار اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، حمل رقم 2014 بتاريخ 31 أكتوبر 2023، المادة الأولى تعديل المخطط التفصيلي المعتمد لقرية أبو أحمد، التابعة للوحدة المحلية لقرية الحدادي، مركز سيدي سالم باستكمال شارع بعرض 6 م، إلى عرض 6م، طبقاً للرؤية التخطيطية، وترحيل واستكمال شارع بعرض 6م، وتعديل شارع بعرض 6م، بناء على المعاملة رقم 1156230098099 بتاريخ 9 أبريل 2023.

المادة الثانية ينشر القرار في الوقائع المصرية، والمادة الثالثة: على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 19/9/2023، والمتضمن الموافقة على تعديل المخطط التفصيلي المعتمد لقرية أبو أحمد، التابعة للوحدة المحلية لقرية الحدادي، مركز سيدي سالم باستكمال شارع بعرض 6 م، إلى عرض 6م، طبقاً للرؤية التخطيطية، وترحيل واستكمال شارع بعرض 6م، وتعديل شارع بعرض 6م، بناء على المعاملة رقم 1156230098099 بتاريخ 9 أبريل 2023، وعلى ما يقتضيه الصالح العام.