وأوضح الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض اليوم أن هاريس سوف تؤكد على نجاح إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن في تنفيذ أجندة المناخ الأكثر طموحاً في التاريخ سواء في الداخل أو الخارج، حسبما ذكر الموقع.



وأشار البيت الأبيض إلى أن نائبة الرئيس سوف تنضم إلى العشرات من كبار المسؤولين الأمريكيين الذين يمثلون أكثر من 20 وزارة ووكالة أمريكية في ذلك المؤتمر، كما أنها ستواصل قيادة إدارة بايدن فيما يتعلق بالفعاليات العالمية لمعالجة أزمة المناخ وتعزيز أهداف المناخ الأمريكية، علاوة على المساعدة في ضمان تحقيق نتيجة قوية في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).



وشدد الموقع على أن إدارة بايدن تثمّن عمل دولة الإمارات العربية المتحدة والرئيس محمد بن زايد في تنظيم هذا الحدث العالمي المهم.