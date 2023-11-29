اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 10:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الإعلام الكويتية تؤكد ضرورة تحرى الدقة فى نقل أى خبر من مصدر غير موثوق

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 10:16 م
الإعلام الكويتية تؤكد ضرورة تحرى الدقة فى نقل أى خبر من مصدر غير موثوق الكويت
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شدد وكيل الصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام الكويتية لافى السبيعى على ضرورة التزام مسئولى وسائل الإعلام المختلفة بتحرى الدقة فى نقل أى خبر من غير مصدر موثوق فى مطبوعاتهم ومنصاتهم.

وأوضح السبيعى فى تصريح له مساء اليوم /الأربعاء/ أنه يحظر على الوسائل الإعلامية نشر أو بث أو إعادة بث أو إرسال أو نقل أى محتوى يتضمن أيا من المحظورات الواردة فى قوانين الإعلام بدولة الكويت ، مشددا على أن بث الشائعات سيواجه بكل حزم وفق القانون.

وأضاف أن وزارة الإعلام الكويتية تقوم بواجبها بمتابعة ورصد الأخبار غير الصحيحة وجار إحالة بعض الوسائل الإعلامية إلى النيابة العامة على خلفية نشرها بعض الإشاعات ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها ، مؤكدا أنه يتوجب على الجميع الحرص على أخذ الأخبار من المصادر الرسمية تجنبا لمخالفة المحظورات.







أمير الكويت

الكويت

أخبار الكويت

الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة