الإعلام الكويتية تؤكد ضرورة تحرى الدقة فى نقل أى خبر من مصدر غير موثوق

أ ش أ

شدد وكيل الصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام الكويتية لافى السبيعى على ضرورة التزام مسئولى وسائل الإعلام المختلفة بتحرى الدقة فى نقل أى خبر من غير مصدر موثوق فى مطبوعاتهم ومنصاتهم.

وأوضح السبيعى فى تصريح له مساء اليوم /الأربعاء/ أنه يحظر على الوسائل الإعلامية نشر أو بث أو إعادة بث أو إرسال أو نقل أى محتوى يتضمن أيا من المحظورات الواردة فى قوانين الإعلام بدولة الكويت ، مشددا على أن بث الشائعات سيواجه بكل حزم وفق القانون.

وأضاف أن وزارة الإعلام الكويتية تقوم بواجبها بمتابعة ورصد الأخبار غير الصحيحة وجار إحالة بعض الوسائل الإعلامية إلى النيابة العامة على خلفية نشرها بعض الإشاعات ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها ، مؤكدا أنه يتوجب على الجميع الحرص على أخذ الأخبار من المصادر الرسمية تجنبا لمخالفة المحظورات.