الإحصاء: 152.9ألف كم إجمالى أطوال شبكة الطرق في مصر عـام 2021/2022

كتب مدحت عادل

بلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق (المرصوفة والترابية) على مستوى الجمهورية 152,9 ألف كم عـــــام2021/ 2022 وفقاً لجهات التنفيذ والاشراف.

وبلغ إجمالي أطوال شبكة الطرق المرصوفة عـــلى مستوى الجمهورية 124.9ألف كم عام 2021/ 2022.

وبلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق الترابية على مستوى الجمهورية 28 ألف كم عام 2021/ 2022.

وطبقاّ للتبعية بلغت أطوال شبكة الطرق التــابعة للهيئة العـامة للطرق والكبـاري 28.8 ألف كم بنسبة 18.8 ٪ ، بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة لمديريات الطرق / المحليات 106.1 ألف كم بنسبة 69.4٪، كما بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 17.1 ألف كم بنسبة 11.2٪ من الإجمالى عـــام 2021/ 2022 .

وبلغ إجمالي أعداد الكباري على مستوى الجمهورية 46016 كوبرى منها 40263 كوبــرى تابعـة لوزارة الموارد المائيـة والـري بنسبة 87.5٪، 2334 كوبرى تابعة للهيئة العامة للطرق والكبـــاري بنسبة 5.1 ٪، 2284 كوبرى تابعة لمديريـات الطرق/ المحليـــات بالمحـــافظات بنسبة5 ٪، 174 كوبرى تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 0.4 ٪، 939 كوبــــرى تابـــع للهيئة القوميـــة لسكك حديـد مصـر بنسبة 2 ٪، 7 كباري تابعة لهيئة قناة السويس بنسبة 0.02 ٪، 15 الهيئة القومية للأنفاق بنسبة 0.03٪ من الإجمالي عـام 2021/ 2022.

وطبقــــاً للاستخـدام بلـغ عـدد كبـاري المشاه 9 كباري بنسبة 0.4٪، كبـارى المركبات 1192 كوبرى بنسبة 51.1٪، 1133 أخري بنسبة 48.5٪ من إجمالي أعداد الكباري التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري عام 2021/2022.

وبلغ إجمالي أعـداد الانفــــاق طبقـاً للتبعيـة 241 نفـق، منها 139 نفـــق تابـع للهيئـة العامة للطــرق والكباري بنسبة 57.7٪، 66 نفق تابع لمديريات الطرق / المحليات بنسبة 27.4٪، 24 نفق تابعة لهيئة المـجـتـمعـات العــمرانـية الجديدة بنسبة 10٪، 5 أنفاق تابعة لهيئة قناه السويس بنسبة 2.1٪، 7 أنفاق تابعة للهيئة القومية للأنفاق بنسبة 2.9٪ من الإجمالي عام 2021/ 2022.

وطبقاً للاستخدام بلغ عدد أنفاق المشاه 39 نفق بنسبة 16.2٪، أنفاق السيارات 202نفق بنسبة 83.8٪ من الإجمالى عام 2021/ 2022.