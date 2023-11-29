اعرف مكان تقديم خدمات مبادرة فحص المقبولين على الزواج بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

خصصت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر أحد الأماكن للبدأ الفعلى لمبادرة فحص المقبلين على الزواج لفحص الأمراض الوراثية والأمراض المعدية والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية بالبحر الأحمر.

وأكدت إسماعيل العربى، وكيل وزارة الصحة والسكان أن تم تخصيص وحدة رعاية الطفل الغردقة، لفحص المقبولين على الزواج يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعه 2 ظهرًا، والتى تقع بجوار مديرية الشئون الصحية وفى المقابل لمستشفى الغردقة العام

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه فى حالة اكتشاف الإصابة بأى أمراض يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقى الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الأخر، وفى حالة سلبية جميع الفحوصات يتم تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية.

كما أوضح أهمية تعريف خدمات التثقيف الصحى التى تتضمن المشورة الخاصة بالزواج والصحة الإنجابية، ومنها التثقيف فيما يخص العلاقة الزوجية السوية، وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة، وإمداد الطرفين بمعلومات عن بعض الأمراض المُعدية التى تنتقل جنسيًا فى حالة إصابة أحد الطرفين، بالإضافة إلى تعريفهما بمعلومات عن بعض الأمراض المعدية التى يمكن انتقالها إلى الجنين، فضلًا عن تعريفهما بوسائل تنظيم الأسرة، والوسائل المناسبة لتنظيم الحمل الأول.

يشرف على الوحدة الركتور عادل فخرى مدير إدارة الأمومة والطفولة والمنسق العام للمبادرة، والدكتور بسمة يحيى منسق مبادرات بالمديرية، والدكتور زكريا كامل مدير إداره الغردقة، والدكتورة عبير الجوهرى مدير رعاية الطفل بالغردقة.