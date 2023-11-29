اعرف أهمية مؤتمر الأطراف لقمة المناخ للدول النامية والعالم

كتبت منال العيسوي

أكد الدكتور حسين أباظة، كبير مستشارى وزارتى البيئة والتخطيط فى ملف الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة أن مؤتمر الأطراف (COP) هو الهيئة الرئيسية لصنع القرار في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، وهي تجمع الأطراف، وعددهم حوالى 198 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي بعد توقيعها على الاتفاقية الإطارية.

وأضاف أباظة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه انعقد الاجتماع الافتتاحي لمؤتمر الأطراف في برلين، ألمانيا، في مارس 1995، واليوم يقع المقر الرئيسي لأمانة مؤتمر الأطراف في بون. ويتم استضافة مؤتمرات الأطراف سنويًا في بلدان مختلفة، تحت رعاية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.

وعن أهمية مؤتمر الأطراف، أكد أباظة أنه تعد مؤتمرات الأطراف بمثابة مكان الاجتماع الرسمي كل عام للأطراف للتفاوض والاتفاق على كيفية معالجة تغير المناخ وخفض الانبعاثات والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. تتمثل المهمة الأساسية لمؤتمرات الأطراف في فحص التقارير الوطنية وقوائم جرد الانبعاثات المقدمة من البلدان المشاركة، حيث يتم تقدم هذه التقارير رؤى أساسية حول إجراءات كل دولة والتقدم الذي أحرزته نحو تحقيق الأهداف الشاملة للاتفاقية.

وأوضح أباظة أنه يتم التناوب على رئاسة مؤتمر الأطراف، من خلال بعض الخطوات حيث يجتمع مؤتمر الأطراف كل عام ما لم تقرر الأطراف خلاف ذلك. وتتناوب رئاسة مؤتمر الأطراف بين مناطق الأمم المتحدة الخمس المعترف بها وهم أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا الوسطى والشرقية وأوروبا الغربية وغيرها، و يضمن هذا التناوب أن تتاح الفرصة لمختلف أنحاء العالم لاستضافة وإظهار التزامهم بمعالجة تحديات المناخ.