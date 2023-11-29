استمرار أعمال حصر مصانع العكرشة بالخانكة لتحويلها لمنطقة صناعية.. صور

أعلن مجلس مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، استكمال أعمال حصر المصانع بمنطقة العكرشة بالخانكة، تمهيدا لأعمال التطوير التي ستتم بها ولجعلها منطقة صناعية صديقة للبيئة دون إلحاق أي ضرر بالمصانع أو أصحابها.

وأوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها، أنه جاء ذلك بناء علي توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، ومجدي نجاح رئيس مركز ومدينة الخانكة، وتحت إشراف ولاء محمد نائب رئيس المدينة، ومحمد عبدالسلام رئيس الوحدة المحلية بأبي زعبل، والدكتور أحمد حسن جابر رئيس مجلس إدارة أحج شركات الاستشارات، وفرق الحصر بالشركة، ومجلس مدينة الخانكة.

وأكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حرص المحافظة على تطوير منطقة العكرشة بمركز الخانكة، وتحويلها إلى منطقة صناعية متميزة من خلال توفير كل الخدمات سواء في البنية التحتية أو اللوجيستية، وذلك من خلال دعم البنك الدولي، وذلك في إطار القرار الجمهوري رقم 555 لسنة 2020 بتحويل منطقة العكرشة إلى منطقة صناعية.

وأوضح المحافظ، أن المحافظة ستقوم بإشراك قاطني المنطقة في أعمال التطوير من خلال الزيارات الميدانية واللقاءات الحوارية لتنفيذ مطالبهم التي تُمكنهُم من الارتقاء بالمنظومة الصناعية وتحويلها إلى منطقة صناعية نموذجية مرخصة بخدمات مُتكاملة وبنية تحتية سليمة، علاوة على إنشاء محطات وسيطة لنقل البضائع وربطها بشبكة الطرق الإقليمية.

وأوضح المحافظ، أنه تم تشكيل لجنة مكونة من أعضاء المكتب الاستشاري للبنك الدولي ومن كافة أعضاء الجهاز التنفيذي، وعلى رأسهم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي، والكهرباء والتخطيط العمراني والبيئة والاستثمار، لتكون مهام اللجنة المرور الميداني لتحديد أنسب المشروعات التي تحتاج إليها المنطقة وتحديد مواقعها، واستكمال تشغيل محطة الصرف الصحي وإنشاء محطة صرف صناعي متكاملة ومتوافقة مع قانون البيئة، ودراسة رفع جميع المخلفات في المنطقة سواء مخلفات صلبة أو مخلفات خطرة وعمل خطة كاملة بكيفية رفعها ونقلها بالطرق الصحيحة الآمنة، بالإضافة إلى إنشاء شبكة طرق ومحاور مرورية تسهل حركة النقل إلى الطرق الرئيسية، مع تطوير شبكة الكهرباء وزيادة القدرات والأحمال وإنشاء محطة مياه لتُلبي احتياجات المنطقة بالكامل .

جدير بالذكر أن منطقة العكرشة الصناعية تبلغ مساحتها الإجمالية 494.4 فدان وبها 525 وحدة صناعية، وفور صدور القرار الجمهوري قام محافظ القليوبية بتشكيل لجنة لحصر الاحتياجات من الخدمات اللازمة للمنطقة وتم التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني للبدء في وضع مخطط استعمالات الأراضي لتحويلها إلى منطقة صناعية صديقة للبيئة، وقد تم اعتمادها من الهجان بالقرار رقم 190 لسنة 2023 ومن المستهدف استثمارات في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والخدمات والبيئة والطرق والكهرباء والمياه والصرف.