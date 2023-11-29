استشارى صدر: تغيرات الطقس قد تسبب "كرشة النفس".. اعرف العلاج

كتبت فاطمة ياسر

أكد الدكتور عبد الحكيم علي، استشاري الصدر في كلية طب القصر العيني، أن العديد من الأشخاص يتعرضون للشعور بكتمة النفس، وهذا الأمر يعد مؤشر علي وجود مشكلة شديدة يعاني منها الشخص، ويتطلب منه الذهاب على الفور للمستشفي لإجراء الإسعافات الأولية وإعادة قدرته علي التنفس بشكل طبيعي.

وأوضح استشاري الصدر، أن هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بكتمة النفس، ومن أبرزها تغيرات الطقس، نتيجة اندفاع الهواء البارد فى وجهك، وكذلك التعرض لمسببات الحساسية في الصدر كالأتربة، كما أن التوتر والقلق يزيد من الشعور بكتمة النفس، لافتا أن هناك بعض المرضي بأمراض معينة يزداد لديهم الإصابة بكتمة النفس، ومنها النوبة القلبية ، وأيضا مرضي الإلتهاب الرئوي والربو، والتهاب الشعب الهوائية.

ومن أشهر الأعراض التي يشعر بها الشخص، أشار عبد الحكيم، إلي أنها بشكل عام شعورالمصاب بضغط شديد علي الصدر، عدم القدرة علي التقاط النفس، بالإضافة إلي تنميل الجسم وخاصة في منطقة الصدر، بالإضافة إلي صوت صفير في الصدر، ولذا يجب الذهاب عند طبيب لأخذ العلاجات التي تساعد علي عدم تفاقم المشكلة.

وحث استشاري الصدر، علي ضرورة ذهاب المصاب بكتمة النفس للمستشفي قسم الطواريء، للتعامل معه بالطريقة الجيدة والصحية وإرجاع إستطاعته علي التقاط نفسه بشكل طبيعي، وعلاجه بشكل عام يعتمد علي اجهزة البخار، وقد يصل الأمر لأخذ علاجات بها كورتيزون لفتح مسارات الهواء في الصدر.