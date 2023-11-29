إطلاق قافلة طبية وتنموية لخدمة أهالى روضة السودان بالدقى.. صور

كتبت - مرام محمد

شهدت هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، فعاليات القافلة الطبية والتنموية لخدمة سكان روضة السودان، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتحسين المستمر للخدمات المقدمة للمواطنين من أهالى روضة السودان بحى الدقى.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن القافلة تأتي في إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للمواطنين من أهالى المناطق المطورة لرفع كفاءة البيئة الجديدة الحاضنة لهم للتأكد من تحقيق مشروع تطوير العشوائيات للأهداف المنتظرة منه والمتعلقة بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

وأكدت نائب المحافظ على أن القافلة شملت عيادة رمد متكاملة وصرف الأدوية مجانا وكذلك خدمات دفع غرامات الغارمين وتوزيع 400 قطعة ملابس وندوات للتعريف بالصحة الإنجابية وعيادة متنقلة لتتظيم الأسرة.

شارك بالقافلة عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية، وجامعة حلوان، والمجلس القومى للمرأة، وكذلك مديريات الشئون الصحية والشباب والرياضة بالجيزة.

وخلال تفقدها لفعاليات القافلة حرصت "عبد الحليم" على تقديم الشكر للجهات المشاركة بالقافلة والمتطوعين من طلبة كلية الخدمة الإجتماعية بجامعة حلوان ومديرية الشباب والرياضة.

شهد الفعاليات رفقة نائب المحافظ اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقي، والدكتور خالد عبد الغني مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة.