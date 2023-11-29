إصابة 6 مواطنين فى حادث تصادم بالفيوم

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم وقع بين تروسيكل وتوك توك، بطريق قرية حلفا بمركز إطسا، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل وتوكتوك، بطريق قرية حلفا بمركز إطسا، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين وجود 6 مصابين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
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