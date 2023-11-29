إصابة 6 مواطنين فى حادث تصادم بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم وقع بين تروسيكل وتوك توك، بطريق قرية حلفا بمركز إطسا، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.