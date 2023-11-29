اليوم السابع
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الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 12:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 6 مواطنين فى حادث تصادم بالفيوم

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 11:13 ص
إصابة 6 مواطنين فى حادث تصادم بالفيوم اسعاف
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم وقع بين تروسيكل وتوك توك، بطريق قرية حلفا بمركز إطسا، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل وتوكتوك، بطريق قرية حلفا بمركز إطسا، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين وجود 6 مصابين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.






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