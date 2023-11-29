إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى بأخرى نقل على طريق أسيوط الغربى

الفيوم - رباب الجالى

أصيب 5 اشخاص فى حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكى باخرى نقل على طريق أسيوط الصحراوى الغربى باتجاه مركز طامية بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بسيارة نقل على طريق "أسيوط الصحراوى الغربى" بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وتم نقل المصابين لمستشفى طامية المركزى، وإيداعهم فى قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبى عليهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

كما تم إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة المنقلبة فى المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الصحراوى الغربى، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.