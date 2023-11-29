إصابة شخصين سقطا من أعلى سقالة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب شخصان بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر سقوطهما من أعلى سقالة بناحية العزبة الجديدة في قرية العلاقمة مركز ههيا بمحافظة الشرقية، وتم نقلهما إلى مستشفى ههيا المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزي بوصول شخصين مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم افسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر سقوطهما من أعلى سقالة بناحية العزبة الجديدة في قرية العلاقمة مركز ههيا، وذلك أثناء عملهم، فيما تم رفع آثار الحادث وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

في سياق آخر، استقبل مستشفى مشتول السوق المركزي شخص جثة هامدة؛ إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة بناحية قرية المنير في طريق الزوامل أمام كوبري المشاه بمركز مشتول السوق، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث.