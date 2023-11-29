إزالة 12حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركز المحلة فى الغربية

نفذت اليوم الأربعاء، رئاسة مركز و مدينة المحلة برئاسة اللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة 12 حالة إزالة لقيام المواطنين بالتعدى على الأرض الزراعية، بعمل تشوينات وحجرات بنطاق الوحدة المحلية بلقينا والهياتم.



وأكد رئيس مركز المحلة، أنه تم اليوم رفع جميع التشوينات ( مخلفات المبانى والأتربة ) التى تمت علي 12 قطعة أرض على مساحة 2 فدان و6 قراريط و 15 سهما بمعدات الوحدات المحلية لقرى صفط تراب وبلقينا والهياتم والجراج المركزى لديوان مركز المحلة تمهيداً لإعادتها للزراعة، مضيفا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين.