اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 08:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 12حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركز المحلة فى الغربية

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 07:32 م
إزالة 12حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركز المحلة فى الغربية جانب من الحملة
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نفذت اليوم الأربعاء، رئاسة مركز و مدينة المحلة برئاسة اللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة 12 حالة إزالة لقيام المواطنين بالتعدى على الأرض الزراعية، بعمل تشوينات وحجرات بنطاق الوحدة المحلية بلقينا والهياتم.

وأكد رئيس مركز المحلة، أنه تم اليوم رفع جميع التشوينات ( مخلفات المبانى والأتربة ) التى تمت علي 12 قطعة أرض على مساحة 2 فدان و6 قراريط و 15 سهما بمعدات الوحدات المحلية لقرى صفط تراب وبلقينا والهياتم والجراج المركزى لديوان مركز المحلة تمهيداً لإعادتها للزراعة، مضيفا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين.

 







اخبار عاجلة

المحلة الكبرى

رئيس مركز ومدينة المحلة

رئيس مدينة المحلة

ازالة التعديات علي الرقعة الزراعية بالمحلة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة