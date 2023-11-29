أوقاف الإسماعيلية تواصل نشاطاتها الدعوية خلال شهر نوفمبر

الإسماعيلية: السيد فلاح -صبري غانم

قامت مديرية أوقاف الإسماعيلية تحت رعاية وزير الأوقاف، ومحافظ الإسماعيلية، خلال شهر نوفمبر الجاري، بمواصلة نشاطاتها الدعوية المختلفة، حيث نفذت برنامج اللقاءات التثقيفية بالمدارس التعليمية الآتية "مدرسة التل الكبير الرسمية للغات، مدرسة أحمد عرابي الرسمية للغات، ومدرسة الضبعية بمركز ومدينة فايد"، وذلك بهدف نشر الفكر الوسطي المعتدل ونشر الثقافة والأخلاق وتربية النشء.

جاء ذلك في إطار خطة الدولة لنشر صحيح الدين الإسلامي وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعميق معنى حب الوطن، وبيان سماحة الإسلام ووسطيته، والتخلص من الكذب والشائعات التي تضر الوطن من خلال عقد المحاضرات التوعوية وإلقاء الدروس وتنفيذ القوافل الدعوية والملتقيات الفكرية والمحاضرات.

كما تم عقد مقرأة الأئمة بمركز ومدينة القنطرة شرق، بحضور مدير مديرية الأوقاف، مدير عام الدعوة بالمديرية، ومدير إدارة القنطرة شرق، وذلك في إطار فعاليات القافلة الدعوية.

وفي سياق متصل، تم إطلاق فعاليات اللقاء الثاني من برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات الإسماعيلية بقاعة مناسبات مسجد "الشهداء"؛ والذي بدوره يساهم في بناء إمام مثقف واعٍ قادر على توظيف الدين في كافة الأمور الحياتية التي تخدم أبناء وطنه، ولرفع الوعي بإنجازات الدولة المصرية والطريق إلى المستقبل ونشر الفكر الوسطى المستنير.



مقرأة الأئمة



مقرأة الأئمة



الأئمة



أنشطة مديرية أوقاف الإسماعيلية



أنشطة مديرية أوقاف الإسماعيلية



أنشطة مديرية أوقاف الإسماعيلية



أوقاف الإسماعيلية