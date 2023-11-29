أمين عام الأمم المتحدة: الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة ليست حلا

وكالات

صرح أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليست حلا، وتواصل المنظمة العالمية الدعوة إلى وقف إطلاق النار والإفراج الفوري عن جميع الأسرى.

وجاءت تصريحات جوتيريش، الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد.

وقال أمين عام الأمم المتحدة: "إن الهدنة الإنسانية هي خطوة في الاتجاه الصحيح، وهي رمز للأمل، لكنها لا تحل المشاكل الرئيسية التي نواجهها".

وأضاف: "نحن نصر على وقف إطلاق نار إنساني يؤدي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء والمعتقلين، وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع سكان غزة أينما كانوا".

وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قبل اجتماع مجلس الأمن بشأن غزة المقرر اليوم الأربعاء، ودعا أردوغان جوتيريش لمحاسبة إسرائيل على جرائمها في قطاع غزة.