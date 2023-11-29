ألمانيا تعتقل مراهقًا بتهمة التخطيط لهجوم إرهابى

وكالات

أعلنت ألمانيا، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على مراهق يبلغ من العمر 15 عامًا للاشتباه فى التخطيط والتحضير لهجوم إرهابى.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال ممثلو الادعاء فى دوسلدورف إن المراهق اعتقل أمس أثناء تفتيش منزله.

وأضافوا أن محكمة فى ليفركوزن أمرت بإبقائه رهن الاحتجاز بانتظار توجيه لائحة اتهام محتملة.

ويقول المدعون إنهم لا يستطيعون تقديم تفاصيل إضافية فى الوقت الحالى.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الألمانية ، نقلاً عن مصادر أمنية لم تحددها، بأنه تم القبض على مراهقين يبلغان من العمر 15 و16 عامًا فى ولاية براندنبورج بشرق ألمانيا بعد مناقشتهما تنفيذ هجوم إرهابي.

وأضافت أن المشتبه به الأصغر سنًا حدد معبدًا يهوديًا وسوقًا لعيد الميلاد كأهداف محتملة، لكن ليس من الواضح على الفور مدى جدية الخطط المزعومة.

وكالة المخابرات الداخلية الألمانية قالت فى وقت سابق من اليوم إن وضع التهديد فى البلاد تصاعد بعد هجوم 7 أكتوبر فى جنوب إسرائيل.

وأشارت الوكالة إلى خطر تطرف المهاجمين المنفردين الذين يستخدمون وسائل بسيطة لمهاجمة "الأهداف السهلة"، مضيفة أن "الخطر حقيقى وأصبح أعلى مما كان عليه منذ فترة طويلة".