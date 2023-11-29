اليوم السابع
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الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 07:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ألمانيا تتعهد بزيادة مساعداتها إلى غزة بمبلغ إضافى قدره 19 مليون دولار

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 07:01 م
ألمانيا تتعهد بزيادة مساعداتها إلى غزة بمبلغ إضافى قدره 19 مليون دولار مساعدات لقطاع غزة
وكالات

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أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أن برلين ستزيد مساعداتها الإنسانية بمبلغ إضافى قدره 19.7 مليون دولار (حوالي 18 مليون يورو) لدعم السكان المدنيين في قطاع غزة.
 
وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، اليوم الأربعاء إن الهدف من المساعدات تزويد السكان المدنيين بالإمدادات الأساسية مثل الماء والغذاء والدواء والملابس.
 
وأشار فيشر إلى أن المساعدات الإضافية سترفع مساعدات ألمانيا لغزة إلى ما يقرب من 196 مليون دولار (حوالي 179 مليون يورو) هذا العام.
 
وأضاف أن وقف إطلاق النار يجب أن "يستمر لأطول فترة ممكنة حتى يتمكن العالم من إيصال المساعدات التي يحتاجها الناس بشكل عاجل فى غزة.






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