أطعمة يجب طهيها جيدا لمنع التسمم الغذائى

كتبت مروة محمود الياس

التسمم أحد أهم المشكلات الصحية التي قد تصيب الشخص فجأة، نتيجة تناول طعام غير سليم أو مشروب فاسد، أو طاله التلوث، ولكن هناك العديد من المسببات وفقا لما أوضحه تقرير نشر في موقع healthdirect، ومن أبرز هذه المسببات عدم اكمال طهى الطعام، وتناوله غير ناضج تماما، كذا يمكن الإصابة بالتسمم نتيجة سوء النظافة وعدم مراعاة الإجراءات الصحية عند طهى الطعام وغسله وتنظيفه، من الممكن أيضا أن يؤثر سوء تخزين الطعام في درجات حرارة غير مناسبة على طبيعة الطعام والتسبب في التسمم.

وتابع التقرير أن هناك أنواعا من المأكولات والأطعمة ترفع فرص الإصابة بالتسمم الغذائي، منها الأطعمة البحرية، وكذلك السلطة الجاهزة التي لا يتم حفظها في درجة حرارة مناسبة، قد يؤثر ذلك على سلامتها وبالتالي يصبح متناولها عرضة للإصابة بالتسمم، فضلا عن بعض العوامل الأخرى مثل تناول اللحم غير الناضج، أو الدجاج بشكل خاص، الذى يجب طهيه بشكل كامل.

وأوضح التقرير أن الكثير من منتجات الالبان التي لا يتم تخزينها بشكل صحيح، أو لم تتعرض للبسترة السليمة، تصبح سببا في التسمم، ومن أبرز مسبباته أيضا أن يتم تناول البيض دون طهيه جيدا، ، فضلا عن اللحوم الباردة، ويمكن لبعض النشويات ان تسبب التسمم إذا كان حفظها في درجات الحرارة الخاطئة، ومن أبرز علامات وأعراض التسمم ارتفاع درجات الحرارة مع الم الرأس، والاسهال، وقد يصاب الشخص بحالة من الرغبة في التقيؤ، مع آلام مختلفة الدرجات في البطن.