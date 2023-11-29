أطعمة ومشروبات تؤثر على فعالية الأدوية

-الجريب فروت

-الحليب

-الكافيين

-الزنجبيل

وقدم استشاري الجهاز الهضمي والكبد والتغذية الإكلينيكية، أبرز الأطعمة والمشروبات التي تؤثر على فعالية بعض الأدوية ومنها:يعد من الفواكه ذات المذاق الخاص المميز، وأيضا يحظى بعناصر غذائية مهمة للجسم أبرزها وأهمها فيتامين سي، ولكن يؤثر تناول الجريب فروت مع أدوية مثبتات المناعة، حيث يعمل على تقليل فعاليتها، وفي حالة الرغبة الملحة لتناول الجريب فروت يفضل قبل أو بعد موعد أدوية مثبتات المناعة من ساعتين إلى ثلاث ساعات حتى لا تأثر بفعاليتها.يعد من الأطعمة المميزة، والغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، ولكن ينصح بعدم تناوله مع بعض المكملات الغذائية كالحديد، وينصح بتناوله مع حبوب الكالسيوم لأنه يزيد من فعاليتها.يسعي الجميع لتناول فنجان القهوة، أو الشاي في الصباح لزيادة التركيز، وبعض الأشخاص يتناولوا الأدوية بهم بديلا عن الماء، ولذا يرجي عدم تناول أي نوع من العلاجات أي الادوية مع المشروبات الغنية بالكافيين كالقهوة والشاي، لأنه يشكل خطرا ملحوظ علي فعالية الدواء، وخاصة حبوب الحديد.

وفقا لهيئة الدواء ولإستشاري التغذية الإكلينيكية، فإن تناول الزنجبيل يؤثر علي فعالية بعض الأدوية الخاصة بمرضى الضغط والسكر، وتعرضهم للمشاكل في ارتفاع أو انخفاض نسبتهم وحذرت من تناولهم معا.