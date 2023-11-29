أضرار الإفراط في شرب النعناع أبرزها حرقة المعدة

كتبت مروة محمود الياس

مشروب النعناع أحد أهم المشروبات الصحية التي يمكن الاستفادة بها في تحسين حالة الهضم، وتعزيز المناعة ضد الأمراض، فضلا عن أنها مهدئ لتقلصات وآلام المعدة والأمعاء، ومحسن جيد للإخراج، كما أثبتت الدراسات فاعليته في تحسين حالات ألم الرأس والصداع فضلا عن آلام الدورة الشهرية وتقلصاتها، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع medicinenet الطبي.

أضرار الإفراط في شرب النعناع



وتابع التقرير موضحا أن أضرار الافراط في شرب النعناع كثيرة، وليس كما يعتقد البعض بأن لا أضرار له، وذلك رغم فوائد النعناع الكثيرة مثل تخليصه للفم من الرائحة الكريهة، فضلا عن فاعليته في تخفيف اعراض البرد واأانفلونزا، كما أنه ثبتت فعالية في تعزيز خطط الانقاص السريع للوزن، إضافة إلى أنه مشروب فعال وجيد في علاج حالات التوتر والعصبية.

وأوضح أبرز أضرار الافراط في شرب النعناع والتي منها أنه قد يعزز من فكرة الإصابة بالرغبة في التقيؤ، والكثير منه قد يسبب الإسهال، كذلك قد يعانى الشخص من حرقة بالغة في المعدة وشعور بعدم الراحة فيها عند تناول الطعام، وقد يصاب البعض ممن يتناولونه بكثرة بأعراض تحسس شديدة ويعانون خلالها من اعراض الهرش والحساسية والطفح الجلدى.

أضرار الافراط في شرب النعناع



وينصح التقرير بضرورة تجنب الإفراط في شرب النعناع، لأنه قد يتسبب في أعراض مرضية بالغة، ومنها انه يضر بمرضى الارتجاع في المرىء، فهم الأكثر تحسسا منه على عكس المعتقد، وكذلك قد يحدث الكثير من مشروب النعناع الاضرار بحالة الضغط، فيضطرب صعودا او هبوطا.