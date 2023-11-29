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أسماء الأسرى والأسيرات الفلسطينيين المشمولين بإفراجات اليوم السادس

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 02:38 م
أسماء الأسرى والأسيرات الفلسطينيين المشمولين بإفراجات اليوم السادس الأسرى الفلسطينيين
كتب أحمد جمعة

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كشفت حركة حماس، الأربعاء، عن قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين في إفراجات اليوم الأربعاء، سادس أيام صفقة التبادل، وهي كالتالي:

الأسيرات:
أسماء حسن أبو ابو تكفة (جبور) / الداخل
هنادي محمد جبر مكاوي (حلواني) /القدس
خديجة أحمد إبراهيم خويص /القدس
مريم محمود عبد السلام سلهب/ الخليل
سهير إسماعيل موسى برغوثي "ام عاصف"/ رام الله والبيرة
لما عبد المطلب ذيب الفاخوري (خاطر) /الخليل
رقية عبد الرحمن طه عمرو/ الخليل
عهد باسم محمد التميمي /رام الله والبيرة
آية شكري محمود شحادة/ الداخل
عدن عوده إبراهيم الطوري / الداخل
ف اطمة شاهر فارس بلعوم /الداخل
دانيه صقر محمد حناتشة/ رام الله
ندين منيف محمد الشبلي /الداخل
ريتا سليم حسين مراد/ الداخل
لنا نادر محمود أبو صلاح/ الداخل
 

الأسرى الأشبال:

عبد الرحمن عبد الشافي حسن رازم/ القدس
إبراهيم أحمد بدر زماعرة/ الخليل
عبدالرحمن ابراهيم محمد الرشايدة / الخليل
محمد أسامة مصطفى محاميد/ الضفة
اوس ربيع كايد خضر / جنين
نور الدين عامر احمد ابو جمعه / القدس
كرم غالب نصري الهريمي/ القدس
يحيى محمد مبتسم ارحيمه رام الله والبيرة
أحمد كمال أحمد العمور/ الخليل
نهاد محمد نهاد جاد الله / القدس
محمد وائل علي جاد الله / القدس
هارون هاني علي علقم/ القدس
عز الدين معتصم عمران طوطح/ القدس
مأمون عزيز عيسى فروخ/ الخليل
عبد الرحمن عمر عزات حنفيه/ جنين
 







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