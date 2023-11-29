أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر اليوم السابع، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية :
-الطماطم بـ 9.5 جنيه.
-البطاطس بـ 18.5 جنيه.
-البصل الأبيض بـ 27 جنيها.
-البصل الأحمر بـ 26 جنيها.
-الكوسة بـ16 جنيها.
-الجزر بـ 11.5جنيه.
بطاطا بـ10 جنيهات.
-الخيار بـ 16 جنيها.
-الباذنجان الأبيض بـ8.5 جنيه.
-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه.
-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها .
-الفلفل الألوان بـ 18.5 جنيه .
-الليمون بـ 12 جنيها.
-جوافة بـ 21 جنيها.
-الموز البلدى بـ 18 جنيها.
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