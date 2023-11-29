أخبار مصر.. مسئولون أمنيون مصريون يبحثون مع نظرائهم القطريين سُبل تمديد الهدنة الإنسانية

ينشر اليوم السابع، أخبار هامة داخليا وخارجيا على مدار الساعات الماضية أبرزها يتعلق بالوضع الراهن في غزة وقيام مسئولين مصريين ببحث سب تمديد الهدنة، وإيقاف حركة قطارات العلمين - الضبعة 12 يوماً وتوفير أتوبيسات لنقل الركاب ، وقيام وزارة التربية والتعليم بتسليم المعلمين الجدد العمل وفق خريطة توزيعهم بالمدارس.. وإلى أهم الأخبار.

مسئولون أمنيون مصريون يبحثون مع نظرائهم القطريين سُبل تمديد الهدنة الإنسانية

أكدت مصادر، أن مسئولين أمنيين مصريين بحثوا مع نظرائهم القطريين سُبل تمديد الهدنة الإنسانية.

تداول القمح المستورد بالبورصة المصرية للسلع للحد من ارتفاع الأسعار

تعقد البورصة المصرية للسلع اليوم الأربعاء، الجلسة رقم 97 للتداول على سلعة القمح المستورد لطرحه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل واقل من المتداول في الأسواق.

وتسعى البورصة المصرية البورصة المصرية للسلع لطرح العديد من المنتجات، حيث سبق وتم طرح السكر والفول الصويا والذراء الصفراء، بهدف توفير المنتجات بأسعار مناسبة والحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق، كما طرحت البورصة لأول مرة سبائك الذهب والفضة.

إيقاف حركة قطارات العلمين - الضبعة 12 يوماً وتوفير أتوبيسات لنقل الركاب

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف حركة القطارات بين محطتي العلمين/ الضبعة بخط القبارى/ مرسى مطروح بصفتة مؤقتة لمدة 12 يوم إعتباراً من صباح يوم الاحد الموافق 3/12/2023 حتي مساء يوم الجمعة الموافق 15/12/2023، وذلك نظراً لتنفيذ أعمال إنشاء برابخ السيول أسفل السكة الحديد بين محطتى العلمين –الضبعة ضمن تنفيذ اعمال مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح )، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للإرتقاء بمرفق النقل ورفع كفاءة الطرق والكباري.

وزارة التعليم: تسلم المعلمين الجدد العمل وفق خريطة توزيعهم بالمدارس

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية والإدارات بسرعة تسكين المعلمين الجدد والذين نجحوا في المسابقة الأولى من مسابقات تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، مشددة على أهمية وضرورة تسليمهم العمل فى مدارسهم لسد احتياجات المدارس من أعضاء هيئة التدريس بالتخصصات المختلفة فى رياض الأطفال والصفوف الأولى.

مواعيد استقبال الخط الساخن لحماية المستهلك شكاوى ارتفاع الأسعار.. التفاصيل

ناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة في الأسعار، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا من الساعة 9 صباحا حتي 10 مساءا ، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999 .

القاهرة الإخبارية: اتصالات مصرية - قطرية لتمديد الهدنة فى غزة يومين إضافيين

أفادت "القاهرة الإخبارية"، بوجود اتصالات مصرية - قطرية، لتمديد الهدنة فى قطاع غزة ليومين إضافيين.

وقالت حركة حماس، إن تمديد الهدنة أياما إضافية احتمال وارد، مشددة على أن شروط الإفراج عن الرهائن العسكريين ستكون مختلفة تماما.

تحذيرات أممية: وفيات الفلسطينيين نتاج الأمراض قد تفوق نظيرتها جراء الحرب

سلط مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على التحذيرات التى أطلقتها الأمم المتحدة بشأن الوضع فى قطاع غزة حيث حذرت من أن حالات الوفاة بسبب الأمراض فى القطاع قد تفوق تلك جراء الحرب هناك بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.

"مجموعة السبع" تعرب عن تقديرها لدور مصر وقطر فى تأمين الهدنة فى غزة

أعربت دول مجموعة السبع، عن تقديرها لدور مصر وقطر والولايات المتحدة في تأمين الهدنة الحالية فى قطاع غزة.

ورحب وزراء خارجية مجموعة السبع (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي) - في بيان على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، بالإفراج عن بعض المحتجزين لدي حركة (حماس) والجماعات الأخرى في 7 أكتوبر الماضي والهدنة الأخيرة التي سمحت بزيادة المساعدات الإنسانية للوصول إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة.

الأرصاد: طقس اليوم لطيف نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 16 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، مائلا للحرارة على جنوب البلاد، مائلا للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

موعد انتخابات الرئاسة بالخارج.. تبدأ فى نيوزيلندا وتنتهى بلوس أنجلوس

أقل من 72 ساعة ، تفصل المصريين عن انطلاق مارثون الانتخابات الرئاسية 2024 ، والذي يبدأ بتصويت المصريين في الخارج علي مدار أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلين ، وسط استعدادات مكثفة من السفارات ومقار البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.

وزارة التعليم: انتظام الدراسة أيام انتخابات الرئاسة عدا المدارس المخصصة كمقار للجان

أيام قليلة تفصلنا على العرس الديمقراطى، حيث باتت

انتخابات الرئاسة 2024، على وشك الانطلاق أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل حيث يجرى تصويت المصريين فى الداخل فى صناديق الاقتراع خلال هذه الفترة، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تجهيز المدارس المخصصة كمقار للانتخابات الرئاسية 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أنه يتم تجهيز 8563 مدرسة تم تخصيصها كلجان انتخابية، كما شددت الوزارة على مديري المديريات بالتأكد من صيانة هذه المدارس وظهورها بالمظهر اللائق، والتشديد على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين خلال الفترة الانتخابية أو فترة انعقاد الانتخابات، مؤكدة أن جميع الطلاب فى هذه الأيام سوف ينتظمون فى مدارسهم عدا تلاميذ المدارس المخصصة كمقار لإجراء انتخابات الرئاسة 2024.

فشل استخباراتى أم مخطط شيطانى لتمرير "سيناريو التهجير".. تجاهل إسرائيل التحذيرات من هجوم وشيك يثير شكوكا حول نوايا مبيتة لإيجاد ذريعة لإخلاء غزة من سكانها.. تسريبات الإسرائيليين ووثائق التاريخ ترجح كفة المؤامرة

كانت رياح الذكرى ما تزال عالقة فى أجواء تل أبيب..بدأ سكان الأراضى المحتلة والمستوطنات غير الشرعية يوم السابع من أكتوبر بخطى ثقيلة وأعين سكنها الكدر، فأحاديث الليلة الماضية على الشاشات ومنصات التواصل الاجتماعى جاهدت دون جدوى فى طمس الانتصارات المصرية عام 1973 التى مر عليها نصف قرن من الزمان.. سعى الجميع ليبدأوا يوماً جديداً من الإنكار، دون أن يدركوا أنهم على موعد مع طوفان امتد ليفك حصار غلاف غزة ، ويحرز الاختراقات تلو الاختراقات للقبة الحديدية.