اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 07:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

أبو الغيط: ألمس إجماعا دوليا متزايدا بمجلس الأمن حول وقف العدوان على غزة

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 07:17 م
أبو الغيط: ألمس إجماعا دوليا متزايدا بمجلس الأمن حول وقف العدوان على غزة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في جلسة مجلس الأمن التي تناقش الأوضاع فى غزة.

وكتب على حسابه بموقع "إكس" أنه يلمس اجماعاً متزايداً لوقف العدوان الإسرائيلي علي القطاع، موضحا أنه سوف يدعو، خلال كلمته المقررة بعد قليل، كافة الدول إلى اتخاذ الموقف الأخلاقي السليم بضرورة الانضمام للأصوات المطالبة بوقف تلك الحرب الهمجية اليوم وليس غداً.

وكان قد ثمن ابو الغيط جهود مصر فى إدخال القوافل واستقبال الجرحى لتلبية احتياجات القطاع، وتوجه بتحية اعتزاز وتقدير للمتضامنين مع الشعب الفلسطينى حول العالم دولا وشعوبا الذين وصلت اصواتهم.

وأضاف، فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه السفير سعيد أبو على، ضرورة ردعَ الاحتلال الإسرائيلى وإلزامَه بالانصياع للإرادة الدولية فى تحقيق وقف فورى ومُستدام لإطلاق النار وبدء عملية سلام جادة وحقيقية تُفضى لإنهاء هذا الاحتلال العنصرى البغيض، سبيلًا وحيدًا لأمن واستقرار المنطقة.

 






أحمد أبو الغيط

غزة

قطاع غزة

فلسطين

دعم فلسطين

العدوان على غزة

مجلس الأمن

مجلس الأمن الدولي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة