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7 قرارات من وزارة التعليم استعداداً لانتخابات الرئاسة 2024

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 01:31 م
7 قرارات من وزارة التعليم استعداداً لانتخابات الرئاسة 2024 وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مجموعة من الإجراءات والقرارات فى إطار الاستعداد لانتخابات الرئاسة 2024 والمقرر أن تجرى فى الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، نرصد فى التقرير التالى هذه الإجراءات.
 
- وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتحهيز 8563 مدرسة كمقار للجان انتخابات الرئاسة 2024.
 
- تقوم المديريات التعليمية حاليا  بالتأكد من صيانة هذه المدارس لتظهر بالشكل اللائق.
 
-  حضور وانتظام جميع المعلمين خلال فترة انعقاد الانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.
 
- يتم وضع خطة لتحديد مكان لتجمع المعلمين والعاملين بالمدارس المخصصة كلجان انتخابية خلال هذه الفترة فى أقرب مدرسة مناسبة لهم.
 
-  حصول طلاب المدارس المخصصة كمقار للانتخابات على إجازة خلال فترة الانتخابات فقط.
 
- انتظام الدراسة فى باقى المدارس أيام الانتخابات الرئاسية 2024.
 
- وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتكثيف المعلمين تدريس المقررات الدراسية المقررة خلال فترة انعقاد الانتخابات وذلك في المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط.
 






وزارة التربية والتعليم

الانتخابات الرئاسية

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