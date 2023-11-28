اليوم السابع
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ولى عهد الأردن يزور مصابي المستشفى الميداني "غزة/76" بعمان

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 04:51 م
ولى عهد الأردن يزور مصابي المستشفى الميداني "غزة/76" بعمان ولى العهد الأردنى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني
أ ش أ

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زار الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، اليوم الثلاثاء، مصابي المستشفى الميداني الأردني غزة/76، حيث يخضعون للعلاج بمدينة الحسين الطبية، بعد إجلائهم من المستشفى الميداني في قطاع غزة، مساء الاثنين.


واطمأن ولي العهد الأردني، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي على المصابين بعد أن استمع إلى شرح حول حالتهم الصحية من مدير عام الخدمات الطبية الملكية والفريق الطبي المشرف عليهم، متمنيا لهم الشفاء العاجل.


وأكّد مدير عام الخدمات الطبية الملكية، أن حالة المصابين تراوحت ما بين مستقرة وإصابات طفيفة، بعد أن تم إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية لهم.


وأجلت القوات المسلحة الأردنية، مصابي المستشفى الميداني الأردني غزة/76، إلى مدينة الحسين الطبية بعد تعرضهم لإصابات جراء قصف مدخل قسم الطوارئ في المستشفى في 15 نوفمبر الحالي خلال محاولتهم إسعاف مصابين فلسطينيين تعرضوا لقصف إسرائيلي في المنطقة، وذلك بتوجيهات ملكية.







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