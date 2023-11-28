كتب سمير حسنى

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية"، بوصول 8 مصابين من غزة إلى معبر رفح لنقلهم إلى المستشفيات المصرية.

وتتويجا للجهود المصرية والقطرية المكثفة والرامية إلى إدخال المساعدات الإنسانية، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، دخلت الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة يومها الخامس، بعد إعلان التوصل إلى اتفاق يقضي بتمديدها يومين إضافيين.

وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، اليوم الثلاثاء، إن حياة المدنيين الفلسطينيين معرضة للخطر، بسبب الكارثة الإنسانية التى تلحقها إسرائيل بقطاع غزة، وتهديداتها المستمرة باستئناف عدوانها الإجرامي على القطاع بعد انتهاء الهدنة الحالية، إلى جانب محاولاتها تهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم، بالتوازى مع تصاعد هجمات جيشها ومستوطنيها على الفلسطينيين في الضفة الغربية.