وزير الخارجية الصيني يترأس اجتماعا لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية غدا

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يترأس وزير الخارجية الصيني وانج يي اجتماعا رفيع المستوى بمجلس الأمن الدولي بعد غد الأربعاء حول القضية الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون - في بيان أورده الموقع الرسمي للوزارة- إنه من المقرر أن يتوجه وانج يي، الذي يشغل أيضا منصب عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إلى نيويورك لرئاسة اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن بشأن الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، باعتبار الصين الرئيس الدوري لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للشهر الجاري.

وكان الوزير الصيني قد التقى الأسبوع الماضي مع نظرائه من مصر والسعودية والأردن وفلسطين وإندونيسيا، بالإضافة إلى رئيس منظمة التعاون الإسلامي، في العاصمة بكين؛ لبحث الوضع في غزة.

وأكد وانج أن الصين تريد العمل على استعادة السلام في الشرق الأوسط.. داعيا العالم إلى التحرك بشكل عاجل لوقف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.