وزيرة الهجرة تحتفى بفتاة مصرية تلعب بصفوف فريق ميلان الإيطالى.. صور

كتب محمود راغب

احتفت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة ، بإحدى فتيات مصر بالخارج ، قائلة: كالعادة في كل مكان هتلاقي مصري سايب بصمته وعامل إنجاز جديد.

وتابعت وزيرة الهجرة: "النهاردة الحكاية من ميلانو في إيطاليا.. قابلت بنتنا سارة أنور الشامي اللي عمرها 13 سنة وبتلعب من 8 سنين في نادي AC milan الإيطالي، ونجحت تكون كابتن الفريق".

واختتمت: "فخورة بكل بناتنا اللي سايبين بصمة حقيقية، سواء كان في الموسيقى أو الثقافة أو الرياضة أو العلوم أو غيرها. وهنفضل نقول ونكرر إن مصر تقدر بأولادها تحقق إنجازات في كل المجالات".