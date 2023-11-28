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وزارة الصحة توفر خدمة سيارات الإسعاف المجهزة بحضانة متنقلة للأطفال

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 11:48 ص
وزارة الصحة توفر خدمة سيارات الإسعاف المجهزة بحضانة متنقلة للأطفال حضانات اطفال - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن هيئة الإسعاف توفر خدمة سيارات الإسعاف المجهزة بحضانة متنقلة للأطفال حديثى الميلاد .
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان : من خلال هذة الخدمة يتم نقل الأطفال حديثى الولادة أقل من عمر 29 يوما من وإلي أى حضانة.
 
 
وتابعت: جميع خدمات الإسعاف للحالات المرضية الطارئة والإصابات تقدم مجاناً، دون تحمل المريض أي أعباء مالية، باعتبارها حقاً أصيلاً للمواطن يكفله له الدستور، حيث يحق للمواطن حال تعرضه لأي أزمة صحية طارئة الاتصال على رقم الإسعاف "123" مجاناً، على أن تتولى الهيئة نقله لأقرب مستشفى حكومي بالمجان، بالإضافة إلى توسع المظلة المجانية للخدمات الإسعافية لتكفل الحالات المرضية التي تعجز عن الحركة والتي تتطلب تلقي العلاج بالمستشفيات والنقل بسيارة إسعاف بشكل دوري طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة مثل (حالات غسيل الكلى - علاج الأورام)، شرط استيفائهم الأوراق المطلوبة وتقديمها لفرع هيئة الإسعاف في المحافظات التابعين لها، مُشيرةً إلى أن تحصيل الرسوم يتم فقط للحالات المرضية غير الطارئة بواقع (125 جنيهاً خدمة النقل داخل المحافظة – 100 جنيه لكل ساعة انتظار – 5 جنيهات لكل كيلو متر للنقل بين المحافظات بحد أقصى 5000 جنيه)
 
 
 
 
 






وزارة الصحة

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