وزارة التعليم تبدأ الخطوات الأولى لتطوير مناهج المرحلة الثانوية

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخطوات الأولى لتطوير مناهج المرحلة الثانوية، فى إطار سلسلة بناء المناهج الدراسية التعليمية، والتى وصلت إلى الصف السادس الابتدائى العام الدراسى 2023,2024، إضافة إلى بناء الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، حيث أوضحت الوزارة أنه تم تكليف المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، والمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي بالاطلاع على البحوث والدراسات التى تمت فى مجال تطوير المناهج ونظم وآليات التقييم العالمية قبل بناء مناهج المرحلة الثانوية.

وأكدت الوزارة على أنه تم تكليف مديري المديريات التعليمية باستقبال الدراسات والأبحاث في مجال تطوير المناهج ونظم التقويم وآليات القبول في الجامعات؛ وذلك لتعظيم الاستفادة منها في التجهيز لإعداد منظومة مرحلة الثانوية بمناهج جديدة، تراعى رغبات وميول واتجاهات الطلاب وتخفيفا عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور.

وتسعى الوزارة إلى تطبيق ثانوية عامة قائمة على تعدد المحاولات والفرص الامتحانية على تلاميذ النظام الجديد للتعليم والذى وصل حاليا إلى الصف السادس الابتدائى، مشيرة إلى أن الشكل الجديد للثانوية العامة سوف يحدد مسارات الدراسة فى المرحلة الثانوية وعدد المواد الدراسية لكل صف دراسى وأيضا ساعات بقاء الطالب فى المدارس وآليات دخول الجامعات، مشددة على أن خطوات التجهيز والتحضير لعقد مؤتمر وحوار مجتمعى حول الثانوية العامة يشارك فيه عدة جهات مختلفة ووزارات وقطاعات متعددة فى الحكومة.

الجدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أكد على أنه لا تغيير فى شكل وطبيعة امتحانات الثانوية العامة 2024 حيث ستعقد وفق ضوابط العام الماضي.