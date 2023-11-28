نقيب العاملين بالزراعة: ندعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات

كتبت آية دعبس

نظمت النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، برئاسة عيد مرسال رئيس النقابة العامة وأمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمحافطة أسوان لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي؛ في الانتخابات الرئاسيه المقبلة؛ وذلك مع انطلاق الدعاية الانتخابية للسباق الرئاسي؛ وفقا لإعلان الهيئه الوطنية الانتخابات الرئاسة، حيث شارك بالمؤتمر قيادات اللجان النقابية بمحافطه أسوان.

وتضمن المؤتمر عرضا لإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ وشهد أيضا تفويضا من العاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضي بمحافظة أسوان، لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية أمن مصر القومى.

وعبر المهندس عيد مرسال؛ عن سعادته بالحضور الكبير لفعاليات اللقاء، وأن تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي جاء للحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار العشر سنوات السابقه في جميع قطاعات الدولة بشكل عام والتي قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ منذ توليه المسؤولية في ظروف صعبه وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر؛ موضحا: نجحت مصر تحت قيادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطه في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار؛ وذلك جنبا الي جنب مع تعزيز مسار التمنية الشاملة في جميع المجالات سياسيا اقتصاديا واجتماعيا؛ ودوليا وعلى رأسها إعادة مصر الي مكانتها الطبيعه أمام العالم.

فيما عبر المشاركون على أن التأييد جاء استكمالا لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة ، وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ على المقدرات الوطنية، ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه.

وأكد مرسال على ضروره النزول الي القرى والنجوع وحشد جميع العاملين بالزراعة والرى للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وذلك لمواصلة مسيرة التنمية والعطاء التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسى.