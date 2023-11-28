نظافة القاهرة تنشئ حديقة الفسطاط المتميزة بمصر القديمة.. صور

انتهت الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، من إنشاء مشتل قصر الشمع بمصر القديمة، حيث نفذت الورش الإنتاجية أسوار جمالية وتثبيت الأسوار الخارجية والبوابات والمشايات الداخلية واليفط تحت إشراف المهندس أسعد محمد مدير عام الورش الإنتاجية، وتوجيهات اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة.

وأكدت الهيئة، أنه جارى الانتهاء من باقى الأعمال من حديقة الفسطاط المتميزة، وذلك فى إطار حرص الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة على رفع مستوى النواحى التجميلية بكافه أرجاء القاهرة وخلق صورة حضارية تليق وتتماشى مع التطوير الشامل للمحاور والطرق الجديدة، حيث تم إنشاء حديقة الفسطاط الجديدة بمحور الحضارات بمصر القديمة، خلف مجمع الأديان والمنطقة الأثرية والتاريخية بمصر القديمة.

وفى السياق، افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حديقة ابن سندر بحى الزيتون بعد الانتهاء من أعمال تطويرها، وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الحديقة التى تبلغ مساحتها 12 ألف م٢ تأتى ضمن الجهود إلى تبذلها محافظة القاهرة لزيادة الرقعة الخضراء بها وتحسين جودة الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، وزيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء، وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين وهى أحد أهم الأولويات التى تركز عليها الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة.