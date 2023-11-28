اليوم السابع
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نائب محافظ الجيزة يشهد إطلاق قافلة تنموية شاملة بقرية المعتمدية.. صور

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 03:23 م
نائب محافظ الجيزة يشهد إطلاق قافلة تنموية شاملة بقرية المعتمدية.. صور نائب محافظ الجيزة يشهد إطلاق قافلة تنموية شاملة بقرية المعتمدية
كتبت – مرام محمد

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تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، بالإنابة عن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فعاليات القافلة التنموية الشاملة التي تنفذها مؤسسة حياة كريمة بالوحدة المحلية لقرية المعتمدية بمركز كرداسة.
 
تعتبر القافلة فعالية تنموية كبرى بالتعاون مع جامعة القاهرة ومديريات الصحة والطب البيطري والزراعة والشباب والرياضة والتربية والتعليم بمحافظة الجيزة، من أجل التوعية بكافة مستوياتها وأنواعها ولكل الفئات بمختلف الأعمار.
 
وتشمل الفعاليات قوافل طبية من طب بشري (مختلف التخصصات) وعلاج طبيعي وصيدلة وقافلة بيطرية وقافلة زراعية وتنموية ومحو الأمية وأنشطة ثقافية.
 
والتقى نائب المحافظ خلال الفعاليات عددًا كبيرًا من مواطني القرية لبحث شكاواهم ومطالبهم.
 
رافق نائب المحافظ اللواء خالد عصر رئيس مركز كرداسة، والدكتور أحمد شعيب المنسق العام بمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الجيزة.
 
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فعاليات القافلة الطبية بقرية المعتمدية بالجيزة

إطلاق قافلة تنموية شاملة بقرية المعتمدية
إطلاق قافلة تنموية شاملة بقرية المعتمدية

فعاليات القافلة الطبية بقرية المعتمدية
فعاليات القافلة الطبية بقرية المعتمدية

قافلة تنموية شاملة بقرية المعتمدية
قافلة تنموية شاملة بقرية المعتمدية

نائب محافظ الجيزة يشهد إطلاق قافلة تنموية بقرية المعتمدية
نائب محافظ الجيزة يشهد إطلاق قافلة تنموية بقرية المعتمدية

نائب محافظ الجيزة يشهد إطلاق قافلة تنموية شاملة بقرية المعتمدية
نائب محافظ الجيزة يشهد إطلاق قافلة تنموية شاملة بقرية المعتمدية

نائب محافظ الجيزة يشهد إطلاق قافلة تنموية شاملة في المعتمدية
نائب محافظ الجيزة يشهد إطلاق قافلة تنموية شاملة في المعتمدية

 







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