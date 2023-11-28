مياه سوهاج: إعادة تأهيل محطة مياه غرب السطحية ومحطة رفع أولاد عزاز

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.

وقال، المشروع يضم حزمة من برامج الدعم الفنى والمؤسسي لرفع الكفاءة التشغيلية باعتماد مؤشرات الأداء الرئيسية وقياس معدل التشغيل والصيانة وتقليل الفاقد ورفع نسب التحصيل واستعادة التكلفة، مؤكدا: أن الحزمة الثانية من المشروعات تستهدف تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي تخدم مواطني محافظة سوهاج وجار الانتهاء من التصميمات والطرح لتنفيذ مشروع اعادة تأهيل محطة مياه سوهاج غرب السطحية الإنجليزى بتكلفة 5.7 مليون يورو وتنفيذ مشروع صرف صحى متكامل يضم شبكات إنحدار وخط طرد ومحطة رفع بقرية أولاد عزاز ‏ومنطقة المنياوى التابعه بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 17.5 مليون يورو.