مياه المنوفية: تنفيذ خطة تطهير شبكات الصرف الصحى بكافة مناطق المحافظة

وجه المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالمنوفية بضرورة الاهتمام بتطهير وصيانة بيارات وخطوط ومطابق الصرف الصحى، ورفع كفاءتها للحفاظ على استدامة تقديم الخدمة، وإطالة العمر الافتراضي لها وللتعامل مع الطوارئ والأزمات .

وأشار، إلي قيام جميع الأفرع التابعة للشركة بتنفيذ خطة التطهير الدورية والمعدة مسبقا من قبل الشركة لتطهير خطوط ومطابق وبيارات الصرف الصحى بالإضافة إلى تفعيل الخطة الطارئة فى أوقات الازمات للإستجابة لشكوى المواطنين من وجود طفوحات أو شكاوى تخص جودة المياه.

وأضاف: تسعي الشركة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين تزامناً مع دخول فصل الشتاء وما يصاحبه من سقوط أمطار، لضمان عدم الانسداد المفاجئ بالخطوط والشبكات، مطالباً المواطنين بحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء المخلفات بها والإبلاغ عن أغطية البلاعات المكشوفة التي تتعرض للسرقة لاستبدالها بأغطية جديدة حرصاً على سلامة المواطنين وحفاظاً علي الشبكات من سقوط مخلفات داخلها قد تعرضها للانسداد.