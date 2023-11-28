"مهارات وتحديات النشر الدولى" دورة تدريبية بطب بيطرى وتجارة "القناة"

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

نظم اليوم مركز النشر الدولي بجامعة قناة السويس دورتين الأولى في كلية الطب البيطري لطلاب الدراسات العليا والباحثين وذلك تحت عنوان "مهارات وتحديات النشر الدولي"، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وحاضر بها الدكتور جمال المصري أستاذ ورئيس قسم الهندسة الزراعية بكلية الزراعة ومدير مركز النشر الدولي بالجامعة، والدكتورة أماني أبو الحسن الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري و نائب مدير مركز النشر الدولي، والدكتورة دنيا جريش الأستاذ المساعد بكلية التربية.

تأتي هذه الدورة في إطار سلسلة الدورات التدريبية التي يعقدها مركز النشر الدولي، لتدريب وتنمية مهارات طلاب الدراسات العليا والباحثين في مختلف كليات الجامعة.

وقد تناولت الدورة التدريبية عدة محاور من أهمها: أنواع البحوث ومصادر المعلومات، وكيفية اختيار وتقييم المجلات، وأخلاقيات البحث العلمي، والنشر الدولي في العلوم الإنسانية، وتسويق الباحث، وخطوات تجهيز البحث.